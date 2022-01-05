Eskişehir'de metruk evde çıkan yangında mahsur kalan iki köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Huzur Mahallesi Yıldızlar Sokak'taki kullanılmayan tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, içeride bulunan iki köpek yavrusunu kucaklarına alarak dışarı çıkarıp su verdi.
Alevleri söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı.
Sokakta evi bulunan Rukiye Altın, gazetecilere, kız kardeşine ait kullanılmayan evin yandığını görünce itfaiye ve polise haber verdiğini söyledi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Metruk evdeki yangında mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı - Son Dakika