Metruk evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu
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Erdek Atatürk Mahallesi Yüzbaşı Sokak'ta Birol K. isimli şahsa ait metruk evin bahçesinde yangın çıktı.
Erdek
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:44 Kaynak: İHA
Atatürk Mahallesi Yüzbaşı Sokak'ta Birol K. isimli şahsa ait metruk evin bahçesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının çevredeki evlere sirayet etme tehlikesine karşı çevre sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
Öğle saatlerinde meydana gelen yangın çıkan evin bahçesine hortumlarla su sıkmaya çalışan vatandaşlar, itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
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