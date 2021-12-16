Metruk evin bahçesinde gömülü uyuşturucuyu 'Karlos' buldu - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin düzenlediği genel asayiş uygulamasında, metruk evin bahçesinde narkotik köpeği 'Karlos' ile yapılan aramada, toprağa gömülü 60 gram bonzai ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'nce 18 noktada 123 kişilik personelin katılımıyla genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Metruk binalar ve şüpheli görülen yerlerde de narkotik köpeği 'Karlos' ile alan taraması yapıldı. Uyarı aldığı alanda tepkisini artıran 'Karlos', toprağı kazarak 60,09 gram bonzaiyi buldu. Soruşturma başlatıldı.

Öte yandan polis ekipleri, okul çevrelerine yakın umuma açık iş yerlerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda da uygulama yaptı. Uygulamada 1045 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 120 araç ve sürücüsü de kontrol edildi. Uygulamada 9 araç sürücüsüne 7 bin 625 lira ceza kesildi, 2 araç da trafikten menedildi. Haklarında yakalama kararı olan E.K., M.S., S.M. ve Y.A. ise gözaltına alındı.