METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI

19.05.2022 19:59

MALATYA'da, boşaltılan metruk evde çöken duvarının altına kalan Muhammed Dağır (10) yaşamını yitiridi, aynı ismi taşıyan kuzeni Muhammed Dağır (10) ise yaralandı.

MALATYA'da, boşaltılan metruk evde çöken duvarının altına kalan Muhammed Dağır (10) yaşamını yitiridi, aynı ismi taşıyan kuzeni Muhammed Dağır (10) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzey Sokak içerisinde ağır hasarlı olması nedeniyle bir süre önce boşaltılan tek katlı müstakil evin içerisindeki demirleri söktüğü iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed Dağır ile aynı ismi taşıyan kuzeninin üzerine duvar çöktü. 2 çocuk enkaz altında kalırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Dağır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kuzeni Muhammed Dağır ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Muhammed Dağır'ın cenazesi olay yeri incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşanan olayı görenler ise büyük bir gürültü ile binanın çötüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI
METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI
METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI
METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI
METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI
METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI

YORUMLAR
500
Malatya'da çöken duvarın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Malatya'da çöken duvarın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Göçük altında kalan kişi öldü Göçük altında kalan kişi öldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:24:56. #1.13#
SON DAKİKA: METRUK EVİN ÇÖKEN DUVARININ ALTINDA KALAN MUHAMMED ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement