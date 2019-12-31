Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi
6 saat önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:40 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde oturan bir kişiye ait metruk eve operasyon düzenlendi. Evde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, duvar boşluklarında gizlenmiş 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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