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Metruk evlerde çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kullanılmayan 2 metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Metruk evlerde çıkan yangın korkuttu, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kullanılmayan 2 metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Olay, gece yarısı Aşağı Zaferiye Mahallesi Cami Sokak üzerindeki kullanılmayan tek katlı metruk evde meydana geldi. Sokak üzerindeki metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer metruk eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu metruk evler kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.


İtfaiye, Polis, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:28 Kaynak: DHA
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