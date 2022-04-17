Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu - Son Dakika
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Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu

17.04.2022 15:29

- Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu Antalya'da metruk gecekonduda çıkan yangın, mahalleliyi tedirgin etti.

- Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu

ANTALYA - Antalya'da metruk gecekonduda çıkan yangın, mahalleliyi tedirgin etti. Yangın, İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi 568 sokak üzerindeki metruk gecekonduda, bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakın kısımdaki apartmanlara sıçrama ihtimali bulunan yangında, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Mahalle sakinlerinin tedirgin eden yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkışını belirlemek için inceleme başlattı.

Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu
Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu
Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu
Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu - Son Dakika


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