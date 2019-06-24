Son Dakika Haberleri: Metruk-Mars Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Metruk-Mars Filmi

1 saat önce

Metruk-Mars filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Metruk-Mars filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Metruk-Mars Filmi, System.String[]
Dünya dışı yaşamın varlığına inanan ve dünya dışı fenomenlerle ilgili bir kitap yazan bilim kurgu yazarı Ali Yücetürk, onlarla iletişim kurmak istemektedir. Yazarın bu merakının tehlikeli bir boyuta ulaşması, onun dramatik sonunu hazırlar. Ali’nin başına gelenleri merak etmekte olan karısı Meryem, kocası ile ilgili her şeyi araştırmaya başlar. Karagün beldesinde yaşayan Meryem, bir gün gökyüzünden bir sinyal geldiğini keşfeder. Bulduğu ipucunun peşine düşen Meryem, insanların büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlar.


Yönetmen: Mehmet Ali Zaim
Senaryo: Mehmet Ali Zaim
Oyuncular: Şiar Zaim, Serap Çetintürk, Doha Oğuz, Ali İhsan Bozdemir, Öykü Öz, Gül Gökçe Korkmaz, Damla Ersan, Gözde Nur Akaltın, Soner Işık
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Metruk-Mars
Yapımcı Firma: Zaim Brothers Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: STL3
Vizyon Tarihi: 06.09.2019

Metruk-Mars Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
Meryem, Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ndan aylar sonra gelen Acun Ilıcalı itirafı: Keşke aynı yaşta olabilseydik! Palu davasında anne Havva'dan kan donduran savunma Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu! İşleri bozulan iş adamı, girdiği çiğ börek işinde yok satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metruk-Mars Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]