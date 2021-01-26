Mett Hotel & Beach Resort Bodrum'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu oldu - Son Dakika

Mett Hotel & Beach Resort Bodrum'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu oldu

26.01.2021 10:30
Mett Hotel & Beach Resort Bodrum'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu oldu, System.String[]

Bir Sunset Hospitality markası olarak dünya çapındaki ilk otelini, 2021 yılı ilkbahar döneminde Bodrum'da açacak Mett Hotels & Resorts'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu oldu.

Bir Sunset Hospitality markası olarak dünya çapındaki ilk otelini, 2021 yılı ilkbahar döneminde Bodrum'da açacak Mett Hotels & Resorts'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu oldu.

Sade ve neşeli Akdeniz hayatından ilham alan METT, sosyalleşme ve eğlencenin tüm deneyimin merkezinde yer aldığı bir yaşam tarzı sunan rafine, zarif, rahat  ve yepyeni bir otel koleksiyonu.

Mart sonunda açılması planlanan METT Hotel & Beach Resort Bodrum'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra sektöre girdi ve uluslararası otel zincirlerinde ön bürodan finansa, yiyecek-içecek bölümlerinden satış-pazarlamaya kadar birçok farklı departmanda çalıştı.

2009 yılında Pera Palace Hotel'de operasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine atanan Yörükoğlu, sonrasında Intercontinental, Marriott ve Hilton gruplarında genel müdürlük görevleri üstlendi. İlker Yörükoğlu geçtiğimiz günlerde, 30 yıllık sektör deneyimiyle Mett Ailesine katılarak, grubun ilk otelini açmak üzere METT Hotel & Beach Resort Bodrum'un genel müdürü olarak atandı.

Yörükoğlu yeni görevi ile ilgili şunları söyledi: "Hızla değişen dünyada ağırlama sektörüne yepyeni bir vizyon getiren ve ilhamını Akdenizlilikten alan Mett Hotels & Resorts ailesinin ilk genel müdürü olmaktan mutluluk duyuyorum. Markamızın dünyadaki ilk otelini açmak için Bodrum'u seçmesi, bu bölgenin dünya turizmindeki ayrıcalıklı yerine de büyük bir vurgu yapıyor. Mett Bodrum'da, telaşsız bir hizmet, içten bir hayatın tadını çıkarma arzusu ve Akdeniz'in sade ve neşeli yaşam tarzının tüm bileşenleri bir arada olacak. Gün boyu Haremtan Koyu'nun turkuaz sularında denize ve güneşe doymak, keyifli sofralarda uzun sohbetlere dalıp sosyalleşmek, sade ve rahat bir tatil anlayışı içinde dinlenirken eğlenmek isteyen herkesi, bu yaz Mett Hotel & Beach Resort Bodrum'a bekliyoruz."

Yörükoğlu, İlkbahar, Bodrum, Beach, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Mett Hotel & Beach Resort Bodrum'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu oldu - Son Dakika Magazin


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