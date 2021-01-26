Mett Hotel & Beach Resort Bodrum'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu oldu

Bir Sunset Hospitality markası olarak dünya çapındaki ilk otelini, 2021 yılı ilkbahar döneminde Bodrum'da açacak Mett Hotels & Resorts'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu oldu.

Sade ve neşeli Akdeniz hayatından ilham alan METT, sosyalleşme ve eğlencenin tüm deneyimin merkezinde yer aldığı bir yaşam tarzı sunan rafine, zarif, rahat ve yepyeni bir otel koleksiyonu.

Mart sonunda açılması planlanan METT Hotel & Beach Resort Bodrum'un Genel Müdürü İlker Yörükoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra sektöre girdi ve uluslararası otel zincirlerinde ön bürodan finansa, yiyecek-içecek bölümlerinden satış-pazarlamaya kadar birçok farklı departmanda çalıştı.

2009 yılında Pera Palace Hotel'de operasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine atanan Yörükoğlu, sonrasında Intercontinental, Marriott ve Hilton gruplarında genel müdürlük görevleri üstlendi. İlker Yörükoğlu geçtiğimiz günlerde, 30 yıllık sektör deneyimiyle Mett Ailesine katılarak, grubun ilk otelini açmak üzere METT Hotel & Beach Resort Bodrum'un genel müdürü olarak atandı.