METU Esports turnuvaları duyuruldu! - Son Dakika
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METU Esports turnuvaları duyuruldu!

26.02.2021 11:37

Duyurulan League of Legends, Rocket League ve CS: GO turnuvalarına metuesports Discords sunucusundan ulaşılabilir.

Yaptığı METU GEEX konferanslarıyla ünlü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin METU Esports turnuvaları duyuruldu! METU Esports hesabı üzerinden yaptığı paylaşmılarla sırasıyla League of Legends, Rocket League ve CS: GO turnuvalarını duyurdu.

Pandemi nedeniyle oyuncular olarak hepimiz evlerde resmen kapana kısıldık. Bu sıkıcı zamanları değerlendirmenin en güzel tarafı ise oyunlar. METU Esports burada devreye giriyor. İsterseniz biraz da turnuvalara göz atalım?

LEAGUE OF LEGENDS ESPOR TOPLULUĞU

ODTÜ Esporlar Topluluğu yeni etkinliklerle tam gaz devam ediyor! 27 Şubat saat 15.00'da 5v5 LoL turnuvamıza bütün oyun severleri bekliyoruz. League of Legends turnuvasının son başvuru tarihi: 25 Şubat saat 22.00.

ROCKET LEAGUE ESPOR TOPLULUĞU

ODTÜ Esporlar Topluluğu yeni etkinliklerle tam gaz devam ediyor! 27 Şubat saat 15.00'da Rocket League turnuvamıza bütün oyun severleri bekliyoruz. Rocket League turnuvasının son başvuru tarihi: 26 Şubat saat 22.00

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE ESPOR TOPLULUĞU

ODTÜ Esporlar Topluluğu yeni etkinliklerle tam gaz devam ediyor! 28 Şubat saat 14.00'da 5v5 CS: GO turnuvamıza bütün oyun severleri bekliyoruz. CS: GO turnuvasının son başvuru tarihi: 26 Şubat saat 22.00

Turnuvalara kayıt olmak için Discord sunucusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, oyunlar, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar METU Esports turnuvaları duyuruldu! - Son Dakika


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