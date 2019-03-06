Son Dakika Haberleri: Metu Geex Etkinliği, 9-10 Mart'ta ODTÜ'de

Metu Geex Etkinliği, 9-10 Mart'ta ODTÜ'de

1 saat önce

METU GEEX, oyun, teknoloji ve elektronik eğlence temalı bir etkinliktir. METU GEEX, influencer oturumlarından cosplay yarışmasına, üniversiteler arası espor turnuvalarından zengin fuaye alanına kadar birçok unsuru içerisinde barındırır.

Metu Geex Etkinliği, 9-10 Mart'ta ODTÜ'de, System.String[]
Webtekno olarak bizim de medya sponsorluğunu üstlendiğimiz etkinliğin katılımcıları arasında Ferit 'Wtcn' KARAKAYA, Tuna 'PintiPanda' AKŞEN, Can SUNGUR, POST42, Enis KİRAZOĞLU, EasterGamersTV, Pelin 'Pqueen92' BAYNAZOĞLU gibi ünlü isimler yer alıyor.

Tüm bunları, ODTÜ yerleşkesi içindeki Spor Merkezi'nde, oldukça geniş ve doğa ile iç içe bir ortamda bir araya getirir. 9-10 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan METU GEEX etkinliği hakkında daha detaylı bilgi almak için metugeex.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:30 

Teknoloji
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