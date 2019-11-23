Son Dakika Haberleri: Metz'den Galatasaray'a teklif! Berk Balaban...
Son Dakika Spor Metz'den Galatasaray'a teklif! Berk Balaban... - Son Dakika Spor

Metz'den Galatasaray'a teklif! Berk Balaban...

6 saat önce

Galatasaray U-19 takımında forma giyen 18 yaşındaki kaleci Berk Balaban'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz talip oldu.

Metz'den Galatasaray'a teklif! Berk Balaban..., System.String[]

Galatasaray U-19 takımında forma giyen 18 yaşındaki kaleci Berk Balaban'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz talip oldu.


Fransız temsilcisinin, Galatasaray'a 2-3 milyon avro bandında bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan ise yüzde 40 pay önerdiği öne sürüldü.


Metz'in, ilk görüşmeler için devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalması bekleniyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Galatasaray, Balaban, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:59 
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