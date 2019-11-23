Metz'den Galatasaray'a teklif! Berk Balaban...

Galatasaray U-19 takımında forma giyen 18 yaşındaki kaleci Berk Balaban'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz talip oldu.



Fransız temsilcisinin, Galatasaray'a 2-3 milyon avro bandında bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan ise yüzde 40 pay önerdiği öne sürüldü.



Metz'in, ilk görüşmeler için devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalması bekleniyor.

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