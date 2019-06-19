Metzamamor'a sınır Iğdır'da nükleer tatbikat

AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Ermenistan'daki Metzamor nükleer santraline 17 kilometre mesafede bulunan Iğdır'da tatbikat düzenledi. Olası bir radyasyon sızıntısı halinde Iğdır halkının tahliyesi ve yapılacak müdahalelerin sahnelendiği tatbikat, başarıyla gerçekleştirildi.AFAD tarafından düzenlenen tatbikat Çevre yolu Şehit Türkler Anıt ve müzesi mevkiinde gerçekleştirildi. Iğdır, Erzurum ve Ağrı AFAD müdürlüklerinin katıldığı tatbikatı Vali Enver Ünlü, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı ve vatandaşlar takip etti. AFAD Sivil Savunma Başkanı Sadi Ergin, Ermenistan'daki Metsamor nükleer santralinde yaşanabilecek bir sızıntı sonrası yapılacakların gözden geçirileceğini söyledi. Senaryoya göre Ermenistan Atom Enerji Ajansı'nın bildiriminden sonra Iğdır ve çevresinde yapılacak operasyonlarla köylerin boşaltılarak vatandaşların radyasyosna maruz kalmadan tahliye edileceği ve iyot hapı verileceğini anlattı.DEPREM SONRASI SIZINTI BAŞLADITatbikatta, senaryo gereği, bölgede meydana gelen depremin ardından Ermenistan'daki santralde yaşanan sızını ihbarıyla birlikte ekipler harekete geçti. AFAD'ın yanı sıra itfaiye, jandarma, sağlık, AOSB Doğal Afetlere Müdahale Timi'nin de yer aldığı tatbikatta ekipler, Ermenistan sınırına sıfır noktasında bulunan Alican ve Mürşitali Köyünda yaşayanları tahliyeye başladı. Araçlarla acil durum merkezine getirilen vatandaşları özel kıyafetli ekipler karşıladı. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızıntılara karşı ölçümler yapan ekipler, sağlık taramasından geçen vatandaşları karintinaya aldı. Ekiplerin tahliye ve kontrol işlemi yaklaşık 25 dakika sürdü.Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç, tatbikatın başarıya gerçekleştirildiğini belirterek, "Tatbikatı müdahale kapasitemizi, kurumların birbiriyle uyumlu çalışmalarını gördük. Olası bir sızıntıda koordine odasından olayı takip ettik. Sızıntı, bölgeye 2,5 saatte etkisini göstermeye başladı. Ekipler ise 25 dakikada alanı boşaltarak müdahale alanına yetiştirdiler, gerekli kontrollerden geçtiler. Alanda sızıntı ölçümleri yapılması için çalışmalar yapıldı" bilgisini verdi.Tatbikat sonrası konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Çok güzel bir tatbikat oldu. Emeği geçen görev alan herkese teşekkür ediyoruz. Alican ve Mürşitali köylülerine teşekkür ederim. Çok güzel katkı sağladılar. Tatbikat gerçeğini aratmadı.Bu tür tatbikatlar vatandaşlarımızın bilinçlenmesine vesile oluyor" dedi.AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da tatbikatların önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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