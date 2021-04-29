Metzelder'e çocuk pornografisi suçundan 10 ay hapis cezası - Son Dakika

Eski Alman Milli futbolcu Christoph Metzelder, çocuk pornografisi içeren dijital dosyalar bulundurmak ve yaymaktan suçlu bulundu. Suçunu kısmen itiraf eden Metzelder, 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.Almanya A Milli Futbol Takımının tam 47 kez formasını giyen eski profesyonel futbolcu Christoph Metzelder, pornografik çocuk görselleri bulundurmak ve bunları yaymak suçundan yargılandığı davada, tecilli 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Düsseldorf kentinde görülen davanın ilk duruşmasında, savcılık makamının hakkındaki iddialarını kısmen kabul eden 40 yaşındaki Metzelder, "Erişime açık olan internet sitelerinden, suçlanmama sebep olan fotoğrafların ekran görüntüsünü aldım. Sohbet platformlarında da aşırı cinsel fanteziler hakkında fikir alışverişinde bulundum" dedi.

Bunu yaparken kendisine çekici gelen olgunun, söz konusu görsellerdeki ağır cinsel taciz görüntüleri olmadığını ileri süren eski futbolcu, "sınırı aşmak" duygusu ile hareket ettiğini dile getirdi. Metzelder, hiçbir zaman bir çocuğa ya da gence bu tür fiili bir davranışı olmadığını, bunu da hiç planlamadığını ifade etti. Her bir görseldeki çocuğun "ne kadar ağır ve tarif edilemez bir muameleye maruz kaldığını bilmesine rağmen", bunları başkalarına gönderdiğini kabul eden Metzelder, mahkemenin vereceği cezayı kabul edeceğini belirtti.

"Asla iyileşmeyecek olan bir yara bırakıyorum"

Duruşmayı salonunda izleyen bazı mağdurlardan ve onların şahsında cinsel şiddet gören tüm kişilerden özür dilediğini ifade eden Metzelder, "Asla iyileşmeyecek olan bir yara bırakıyorum. Bununla ömrümün geri kalan kısmında yaşamak zorundayım" dedi.

Sanık Metzelder'in davanın ilk duruşmasında suçunu kısmen de olsa kabul etmesi üzerine mahkeme başkanı yargıç Astrid Stammerjohan kararı açıkladı. Ağustos-2019'da, çocuk pornografisi içeren 29 ayrı dijital dosyayı üç kadına göndermekten suçlu bulunan Christoph Metzelder 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza aynı kararla tecil edildi.

dpa,AFP/ ET,TY

(c)