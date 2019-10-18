MEÜ 1. Engelsiz Dişler Çalıştayı düzenlendi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye'de ilk kez engelli çocukların ağız ve diş tedavisine ve koruyucu ağız ve diş bakım uygulamalarına erişimlerini arttırmak amacıyla 1. Engelsiz Dişler Çalıştayı düzenledi. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, "Çalıştayın özellikle Türkiye genelinde çok ses getireceğine inanıyorum" dedi.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin, engelli çocukların ağız ve diş sağlığına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği 1. Engelsiz Dişler Çalıştayının açılışı Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde yapıldı. Engelli çocukların ağız ve diş sağlığını iyileştirmek için koruyucu uygulamalarla ulusal engelli diş sağlığı modeli oluşturmanın da hedeflendiği çalıştayın açılışına, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



"Çalıştayın özellikle Türkiye genelinde çok ses getireceğine inanıyorum"



Eski Bakan Sarı, açılışta yaptığı konuşmada, elk defa bu çalıştaydan bahsedildiğinde çok heyecanlandığını söyledi. Böyle güzel bir çalışmayı kendi imkanlarıyla başlattığı için Rektör Çamsarı'ya teşekkür eden Sarı, "Engelli ailelerini ziyaretlerimizde çocuklarının diş tedavisi konusunda ne kadar zorluk çektiklerini gördük. Biz siyasiler ve akademisyenler olarak engelli vatandaşlarımızın yaşı kaç olursa olsun, hep beraber destek olmak için bugün burada toplanıyoruz. Özellikle koruyucu tedavi dediğimiz tedavi noktasında, hem ailelerin hem de çocuklarımızın eğitilmesi çok önemli. Ben bu çalıştayın özellikle Türkiye genelinde çok ses getireceğine inanıyorum. Bu çalıştaya destek olarak engelli vatandaşlarımızın sorununa katkıda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.



Rektör Prof. Dr. Çamsarı da bugüne kadar yaptıkları projeler arasında iki projenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Bunlardan birinin geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle binlerce çocuğun kalp sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan Minik Kalpler projesi olduğunu kaydeden Çamsarı, "Bir diğeri de engelli çocuklarımıza yönelik olarak bu proje" ifadesini kullandı.



Diş Hekimi Cenk Uludoğan'ın, Mersin'de kendi çabasıyla engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı yönünden ulaşma çabasını inanılmaz bir özveri örneği olarak nitelendiren Çamsarı, düzenlenen bu çalıştayın bu konuda daha bütüncül ve kurumsal adımlar atılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.



Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Gümüş ise "Kentimizin ağız ve diş sağlığı hizmetine bir yandan katkıda bulunurken, diğer yandan aldığımız öğrencilerle yükseköğretim sisteminde yerimizi almış durumdayız. Bugün burada olmamızın nedeni engelli bireylerimizin ağız ve diş sağlığına katkıda bulunmaktır. Engelli bireylerimizin ayrıcalıklı yaklaşıma ihtiyacı vardır. Biz de Diş Hekimliği Fakültesi olarak üstümüze ne görev düşerse yapmaya hazırız" dedi.



Diş Hekimi Cenk Uludoğan da "Ülkemizde ilk defa özel gereksinimli çocuklarımızın diş sağlığı ile ilgili bir çalıştay düzenlemenin haklı gururu içerisindeyiz. Çalıştayı düzenlememizde emeği geçen herkese ve desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından İzmir örneği ve saha çalışmaları hakkında Ege Diş hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, Adana örneği ve saha çalışmaları hakkında Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cem Doğan, özel gereksinimli bireylerin özellikleri hakkında Anadolu Üniversitesi Engelliler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik mimarisi hakkında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Parlak Biçer sunumlarını gerçekleştirdi. - MERSİN