MEÜ Arş. Gör. Dr. Buzlu'ya Ticaret Bakanlığından "Bilimsel Çalışma" dalında ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEÜ Arş. Gör. Dr. Buzlu'ya Ticaret Bakanlığından 'Bilimsel Çalışma' dalında ödül - Son Dakika

MEÜ Arş. Gör. Dr. Buzlu'ya Ticaret Bakanlığından "Bilimsel Çalışma" dalında ödül

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Mehtap Özkan Buzlu, "Her Şey Dahil Otellerde İsraf: Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma" başlıklı doktora tez çalışmasıyla Ticaret Bakanlığı 23.

MEÜ Arş. Gör. Dr. Buzlu'ya Ticaret Bakanlığından

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Mehtap Özkan Buzlu, "Her Şey Dahil Otellerde İsraf: Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma" başlıklı doktora tez çalışmasıyla Ticaret Bakanlığı 23. Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında "bilimsel çalışma" dalında ödüle layık görüldü.


MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Arş. Gör. Dr. Buzlu, Doç. Dr. Kamil Unur'un danışmanlığında 2019 yılında tamamladığı "Her Şey Dahil Otellerde İsraf: Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma" başlıklı doktora tez çalışmasıyla Ticaret Bakanlığının "bilimsel çalışma" dalında ödül aldı.


Buzlu, tez çalışmasında, her şey dahil otellerde tüketiciler tarafından gerçekleştirilen israf davranışları, nedenleri, önleyici uygulamalar ve tüketici kaynaklı israfı önlemeye yönelik çözüm önerileri konuları araştırıldı. Buzlu, çalışmayla tüketicilerde israf bilincinin geliştirilmesi, tüketiciyi israfa yönelten sektörel uygulamaların yeniden düzenlenmesi, otellerde bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması ve israfın azaltılmasıyla ulusal ve küresel sürdürülebilirlik çabalarına, Onuncu Kalkınma Planında vurgulanan "israfın azaltılması" ile ilgili hedeflere ulaşılmasına, ülke ekonomisine ve toplum refahına katkı sağlanması hedefledi. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:52 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:09:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEÜ Arş. Gör. Dr. Buzlu'ya Ticaret Bakanlığından "Bilimsel Çalışma" dalında ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]