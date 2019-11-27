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MEÜ'de 'Dış Paydaş Toplantısı'

6 saat önce

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde, 'Dış Paydaş Toplantısı' gerçekleştirildi.

MEÜ'de 'Dış Paydaş Toplantısı', System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde, 'Dış Paydaş Toplantısı' gerçekleştirildi.


Yüksek okulun toplantı salonunda yapılan toplantıya, Mersin Özel Sevgi Bağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi Kurucu Müdürü Fatma Meral, Özel Funda Yaşlı Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Necmettin Emiroğlu, Alzheimer-Demans Engelli Bakım Merkez Müdürü Emel Çolak ve hemşire Kerim Özaslan, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan eğitmenparamedik Sultan Selçuk Yaşar ve acil tıp teknisyeni Halil Gamsız, MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sorumlu hemşire İbrahim Duman, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetimi ve Program koordinatörleri katıldı. Toplantıda konuşan yüksekokulu Müdürü Duygu Vefikuluçay Yılmaz, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, bilgi alışverişinin sağlanabilmesi, ders uygulamalarıyla ilgili düşünce ve tavsiye almaları için ilk kez böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi. Yılmaz, kalite yönetim sistemi çerçevesinde bu toplantılara bundan sonraki süreçte de daha etkin bir şekilde devam edeceklerini dile getirdi. Yılmaz'ın konuşmasının ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Program Koordinatörü Özlen Tubay Bağdatoğlu, Anestezi Program Koordinatörü Bora Reşitoğlu, İlk Acil ve Yardım Program Koordinatörü Leyla Bahar, Otopsi Yardımcılığı Program Koordinatörü Sevinç Apaydın, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü Sema Erden Ertürk, Tıbbi Görüntüleme Program Koordinatörü Efsun Antmen, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü Gül Bayram Abiha ve Yaşlı Bakım Program Koordinatörü Çağatayhan Türkseven programlarının faaliyetleri ile öğrencilerin eğitimleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Toplantının son bölümünde ders uygulamaları, uygulama yerlerinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri başta olmak üzere farklı konularda paydaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu ve dış paydaş toplantılarının sayısının artırılması temennisiyle sona erdi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:59 Kaynak: İHA
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