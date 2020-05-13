MEÜ'de Hemşireler Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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MEÜ'de Hemşireler Günü etkinliklerle kutlandı

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), Dünya Hemşireler Gününü bir dizi etkinlikle kutladı.

MEÜ'de Hemşireler Günü etkinliklerle kutlandı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), Dünya Hemşireler Gününü bir dizi etkinlikle kutladı. Bir hemşirenin, Florance Nightingale'i temsili kıyafeti ile canlandırdığı etkinliklerde, birimler tek tek gezilerek tüm hemşirelere güne özel tasarlanan rozetler dağıtıldı.


Hemşireler Günü dolayısıyla ilk etkinlik Çiftlikköy Kampusu Cumhuriyet Alanında düzenlendi. Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmeti Koordinatörlüğü ve klinik çalışanları, maskeleri ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Daha sonra Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


Tüm hemşirelere rozet


Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılının tüm dünyada "Hemşireler ve Ebe Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Tıp Fakültesi Hastanesinde de etkinlikler gerçekleştirildi. Tüm dünyanın sağlığı için korona virüs pandemisinde en ön saflarda görev yapan hemşirelerin gününü kutlamak amacıyla Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi Gülcan Türkmen, Florance Nightingale'i temsili kıyafeti ile canlandırdı.


Hastane başhekimliği, başmüdürlüğü ve Hemşirelik Hizmeti Koordinatörlüğü yetkilileri eşliğinde tüm birimler dolaşılarak Hemşireler Günü kutlandı. Ayrıca, bu güne özel olarak tasarlanmış rozetler tüm hemşirelere dağıtıldı.


"Olumlu gelişmelerde hemşirelerin payı büyük"


MEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu da yaptığı açıklamada, Hemşireler Gününün bu yıl Covid-19 pandemisinin gölgesi altında kutlandığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütünün, 2020 yılını hemşire ve ebelerin yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Çelebioğlu, bu karar verildiğinde pandeminin henüz ortaya çıkmadığını kaydederek, "Çok büyük bir tesadüf eseri bu yıl gerçekten mesleğin gerektirdiği en büyük fedakarlığı gösteren ve bu yolda destan yazan hemşirelerin yılı oldu. Hemşireler kendi hayatlarını ikinci plana atarak, cansiparane bir şekilde, gece gündüz, ailelerinden uzakta ve bazı ülkelerde gerekli koruyucu ekipmanları olmadan çalıştılar" dedi.


Türkiye'de son günlerde pandemi ile ilgili yaşanan olumlu gelişmelerde, süreç boyunca profesyonel şekilde yürütülen hemşirelik hizmetlerinin payının oldukça büyük olduğunu vurgulayan Çelebioğlu, "Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak başta üniversite hastanemizde çalışan hemşireler olmak üzere ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde görev yapan tüm meslektaşlarımızın ve geleceğin hemşireleri öğrencilerimizin Hemşireler Gününü yürekten kutluyoruz. Hemşireler, dün olduğu gibi bugün ve yarın da toplum sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmek adına mesleğin gerektirdiği bilimsel bilgi ile her türlü girişimi profesyonel olarak uygulamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:17 Kaynak: İHA


Son Dakika

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