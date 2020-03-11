MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Batum'dan 4 ödülle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Batum'dan 4 ödülle döndü - Son Dakika

MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Batum'dan 4 ödülle döndü

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen "Silk Road International Music Competition" yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak, dört ödülle Mersin'e döndü.

MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Batum'dan 4 ödülle döndü, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen "Silk Road International Music Competition" yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak, dört ödülle Mersin'e döndü.


MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Batum'da gerçekleştirilen ve birçok ülkeden genç müzisyenlerin katıldığı "Silk Road International Music Competition" yarışmasında MEÜ Devlet Konservatuvarından üç öğrenci birincilik, bir öğrenci ise üçüncülük ödülü kazandı.


Her biri kendi kategorilerinde yarışan öğrencilerden, Öğretim Görevlisi Lily Tchumburidze'nin keman öğrencisi Ada Yalın Yücel birincilik, Dato Tchumburidze'nin obua öğrencilerinden Serra Özel ve Nilsu Öztaş birincilik, Ayaz Özkaya ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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