Meü Eğitim Fakültesi, Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları Projesini Yürütecek

SOBAG-1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Programı tarafından desteklenen 'Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları' başlıklı proje, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özkan tarafından yürütülecek.

TÜBİTAK-SOBAG-1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Programı tarafından desteklenen 'Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları' başlıklı proje, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özkan tarafından yürütülecek. Proje sonucunda ortaya çıkacak olan Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü cep telefonu, tablet, akıllı tahta uygulamaları ve web üzerinden tüm öğrencilerin erişimine açılacak.



MEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu projeyle yeni, özgün ve gerçek yaşam temelli bir okul sözlüğü, eğitim/öğretim materyali olarak ortaya konulacak. Bu amaçla ilkokuldan başlayarak liseye kadar devam eden eğitim-öğretim sürecinde çocukların karşılaşabilecekleri Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve kullanımda olan ders kitapları, çocuk edebiyatı ürünleri, süreli çocuk yayınları gibi doğal dil ortamlarına ait metinlerin yer aldığı özel amaçlı bir derlem üzerinden sözlükbilim uygulamalarıyla projenin ana hedefi olan Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü oluşturulacak.



Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik bir araştırma projesi olarak hayata geçirilecek olan projenin temel araştırma sorusunu; okul çağındaki çocukların karşı karşıya kaldıkları dilsel ortamların söz varlığı oluşturuyor. Kendisi başlı başına bir AR-GE boyutuna sahip olan sözlükbilim uygulamaları temelinde okul çağı çocuklarının karşılaştıkları doğal dil ortamlarına ait söz varlığı bir derlem üzerinden deneysel olarak belirlenecek. Bu çerçevede proje Mili Eğitim Bakanlığı'nca onaylı ders kitaplarının ve çocukların karşı karşıya kaldığı doğal dil ortamlarının söz varlığı araştırma konusu yapılacak.



Proje, başta Mersin Üniversitesi olmak üzere İstanbul, Hacettepe, Eskişehir Osmangazi, Anadolu, Kırıkkale ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde görevli 12 araştırmacı ile yürütülecek. Projede yürütücü olarak Doç. Dr. Bülent Özkan görev alırken, Prof. Dr. Nurettin Demir, Doç. Dr. Ahmet Başal, Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu, Doç. Dr. Şahap Bulak, Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, Doç. Dr. Ali Tan, Dr. Mehmet Gürlek, Dr. Talat Aytan, Dr. Ferdi Bozkurt, Dr. Fatih Doğru, Dr. Özlem Uzun araştırmacı olarak; Prof. Dr. Şükrü Halük Akalın ve Prof. Dr. Erdoğan Boz ise danışman olarak yer alacak. Projeye ayrıca Hacettepe Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri de akademik destek verecek.



Proje sonucunda ortaya çıkacak olan Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü cep telefonu, tablet, akıllı tahta uygulamaları ve web üzerinden tüm öğrencilerin erişimine açılacak. - MERSİN

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