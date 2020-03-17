MEÜ Genç Girişimci Merkezi, MTSO ve MDTO arasında 'İyi Niyet Mektubu' imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEÜ Genç Girişimci Merkezi, MTSO ve MDTO arasında 'İyi Niyet Mektubu' imzalandı - Son Dakika

MEÜ Genç Girişimci Merkezi, MTSO ve MDTO arasında 'İyi Niyet Mektubu' imzalandı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Genç Girişimci Merkezi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü kapsamında ayrı ayrı 'İyi Niyet Mektubu' imzalandı.

MEÜ Genç Girişimci Merkezi, MTSO ve MDTO arasında 'İyi Niyet Mektubu' imzalandı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Genç Girişimci Merkezi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü kapsamında ayrı ayrı 'İyi Niyet Mektubu' imzalandı.


Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Genç Girişimci Merkezi, önemli işbirliklerine yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen hafta gerçekleştirilen imza törenleriyle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ile MEÜ Genç Girişimci Merkezi arasında iyi niyet mektupları imzalandı.


Genç Girişimci Merkezi toplantı salonunda yapılan ilk törene, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Genç Girişimci Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Duygu Hıdıroğlu katıldı. Toplantıda, MTSO'nun, merkeze ve merkeze başvuran genç girişimcilere; girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olması, girişimcilere kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyimin kazandırılması konularında işbirliği sağlayacağı ve destek vereceği "İyi Niyet Mektubu", MTSO Başkanı Kızıltan tarafından imzalandı.


Aynı gün öğleden sonra da Rektör Çamsarı ve Dr. Hıdıroğlu, bu kez MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu'nu ağırladı. Toplantıda, MDTO Başkanı Lokmanoğlu, merkezimize başvuran gençleri ve onların fikirlerini desteklemeye yönelik işbirliği ve destek çerçevesinde "İyi Niyet Mektubu" imzaladı.


Her iki imza törenin ardından Rektör Çamsarı ve Dr. Hıdıroğlu'nun eşliğinde oda başkanları ve beraberindeki heyet Genç Girişimci Merkezinin derslikleri ve yapımı süren Akdeniz Kültürlerini Araştırma ve Kongre Merkezini gezdi. - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:13 Kaynak: İHA
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