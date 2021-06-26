Üye Girişi
MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi - Son Dakika

MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi

26.06.2021 10:43
MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi, System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademide Girişimcilik Zirvesi düzenledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademide Girişimcilik Zirvesi düzenledi. Zirve, Türkiye'de başarılı girişimci akademisyenleri konuk etmesi dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Akademide Girişimcilik Zirvesi, çevrimiçi olarak 300 kişilik yoğun katılımla gerçekleştirildi. Oturuma 300 kişi sınırından dolayı katılmayan izleyiciler ise Girişim Limanı youtube kanalından canlı olarak zirveyi takip etti.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, zirvenin açılış konuşmasında, girişimciliğin yeniliğe, büyümeye ve istihdama katkıda bulunduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yağcı, ayrıca bu zirvede başarılı girişimler için gereken pratik önerilerin gündeme gelmesini de arzuladığını dile getirdi. Yağcı; Akademide Girişimcilik Zirvesinde Mersin Üniversitesi nezdinde Genç Girişimci Merkezinin diğer üniversitelere öncülük ederek farkındalık oluşturmasının üniversitelerde gerçekleştirilen girişimcilik faaliyetlerine olumlu katkılar sunacağını ve girişimleri teşvik edeceğini belirtti.

MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu da akademi ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin etkin biçimde gerçekleştiğini ortaya koymak istediklerini ve Türkiye'nin 7 bölgesinde bulunan 9 farklı üniversiteden başarılı girişimci akademisyenleri zirvede ağırladıklarını dile getirdi. Akademide Girişimcilik Zirvesinde dijital girişimcilik ve sürdürülebilir girişimcilik gibi güncel başlıklara yer verdiklerini belirten Hıdıroğlu, bilim insanlarının gerçekleştirdiği girişimlerin başarı hikayelerini görünür kılarak onların gelecek nesillere rol model olmalarını sağlamak istediklerini ifade etti. Hıdıroğlu, böylece akademiye katkı sağlamayı ve yeni bir girişim kurmak isteyen veya girişimlerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde dönüştürme eğiliminde olan kişi ve kurumlara ilham ve rehber olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise TİM'in girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik kalkınma için ne derece önemli olduğuna dikkat çekti. TİM Başkanı Gülle, üniversite-sanayi iş birliğinin oldukça önemli olduğunu dile getirerek, gerek üniversiteler bünyesinde kurulan girişim merkezlerinin gerekse teknoparkların artmasının başarılı girişimlerin artmasında en temel faktör olduğunu söyledi. Akademide Girişimcilik Zirvesinin bu bağlamda girişimci akademisyenlerin başarı hikayelerine yer vererek girişimciliği teşvik etmede oldukça etkili olacağını inandığını belirten Gülle, bu fikri zirveye dönüştürerek hayata geçiren MEÜ Genç Girişimci Merkezi Müdürü Hıdıroğlu, Rektör Yardımcısı Yağcı ve davetleri için Mersin Üniversitesi ile Kanal Ekonomi ailesine teşekkür etti.

Zirvede, Kanal Ekonomi Başkanı Celal Toprak ve sektör temsilcileri de yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından zirve; Akademide Girişimcilik, Dijital Girişimcilik ve Sürdürülebilir Girişimcilik olmak üzere 3 farklı oturumla devam etti. - MERSİN

MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi
MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi

Mersin Üniversitesi, Girişimcilik, Türkiye, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi 10:51 Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi Direksiyonun başına geçen Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ı geziye çıkardı 10:42 Direksiyonun başına geçen Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ı geziye çıkardı Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak 10:31 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi 10:15 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif 09:57 Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim 09:36 Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı 09:31 Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak 21:14 Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak

Son Dakika Haberleri
10:54 Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık
10:51 Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi
10:47 Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler
10:32 İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi
10:30 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak
10:26 Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu
10:23 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
10:14 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi
09:56 Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif
09:34 EURO 2020 heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor
Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi         
10:32
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
10:00
Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı         
09:54
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal görüntüler! Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdi İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal görüntüler! Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdi         
18:19
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 11:01:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement