Son Dakika Haberleri: MEÜ keman öğrencileri, başarıya imza attı
Son Dakika Güncel MEÜ keman öğrencileri, başarıya imza attı

MEÜ keman öğrencileri, başarıya imza attı

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Keman Ana Sanat Dalı öğrencileri Neva Bildik ve Doğa Karahan, 'Parlayan Yıldızlar' seçmelerinde bir başarıya imza atarak resital verme hakkı kazandılar.

MEÜ keman öğrencileri, başarıya imza attı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Keman Ana Sanat Dalı öğrencileri Neva Bildik ve Doğa Karahan, 'Parlayan Yıldızlar' seçmelerinde bir başarıya imza atarak resital verme hakkı kazandılar.


MEÜ Devlet Konservatuvarı Keman Ana Sanat Dalı öğrencileri Neva Bildik ve Doğa Karahan, İş Sanat'ın 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği 'Parlayan Yıldızlar' seçmelerine katıldı. Bildik ve Karahan, Türkiye'de eğitim alan genç müzisyenlerin yetişmesine katkı sağlamak, yetenekli gençlere konser verme ve sahne deneyimi kazanma şansı vermek amacıyla düzenlenen seçmelerde, çeşitli enstrümanlardan 10-21 yaş arası 70 öğrenci ile yarıştı. Seçmelerde yeteneklerini sergileyen iki öğrenci, konser verme hakkı kazandı.


Konservatuvarın keman eğitmenlerinden Lily Tchumburidze'nin öğrencileri Neva Bildik ve Doğa Karahan, resital verme hakkı kazanarak, önemli bir başarıya imza attı. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, İstanbul, Neva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borç yapılandırmasına gitti
9 evden 300 bin TL'lik elektronik eşya çaldılar! Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEÜ keman öğrencileri, başarıya imza attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]