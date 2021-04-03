MEÜ Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off'a bir adım daha yaklaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Basketbol Takımı, ligin 24. haftasında Çeşme Basketbol Kulübü'nü ağırladı. GSK Kadın Basketbol ekibi maç sonunda yakaladığı 93-91'lik skorla rakibini mağlup etti.

Play-Off için çekişen 2 kulüpten galip çıkan taraf GSK Kadın Basketbol ekibi oldu. Maça geriden başlayan GSK Kadın Basketbol ekibi, ilk periyodu 30-18, ikinci periyodu 37-46'lık skorla tamamladı. Üçüncü periyotta farkı 6 sayıya düşürerek periyodu 52-58 geride kapatan Mersin ekibi, dördüncü periyotta skoru 79-79 yaparak maça ortak oldu. Maçın uzatma bölümlerinde iyi defansı ve 3'lük atışlarıyla maçı 93-91 kazanan GSK Kadın Basketbol ekibi aldığı bu galibiyetle Play-Off'a bir adım daha yaklaştı.

Kadın Basketbol Takımı Antrenörü İbrahim Sağdıç, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bizim için müthiş bir geri dönüş. Oyuncular müthiş reaksiyon gösterdiler. Yüreklerini koydular ortaya, onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Herkese armağan olsun, belediyemize, şehrimize. Play-Off yolunda çok önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz Play-Off'a girmek bunu da inşallah başaracağız" dedi.

Takım oyuncularından Fahriye Bayraktar ise ilk yarı karşı takımın üstün oyun sergilediğini fakat iyi oyunlarıyla öne geçmeyi başardıklarını ifade ederek, "Çok iyi bir maç oldu bizim için. Güzel bir mücadele oldu. Karşı takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN