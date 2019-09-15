Son Dakika Haberleri: MEÜ'nün akreditasyon başarısı
Son Dakika Güncel Haber

MEÜ'nün akreditasyon başarısı

1 saat önce

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 'Avrupa Akreditasyonu' almaya hak kazandı.

MEÜ'nün akreditasyon başarısı, System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 'Avrupa Akreditasyonu' almaya hak kazandı.


MEÜ'nden yapılan açıklamaya göre, kalite yönetimi anlayışı kapsamında yürütülen akreditasyon çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Son olarak Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 'Avrupa Akreditasyonu' almaya hak kazandı.


Yapılan başvurunun ardından 11 Eylül 2019 tarihinde Prof. Thomas Sieber, Prof. Goetz Geldner ve Prof. Dr. Zuhal Aykaç tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanarak uluslararası bir alanda MEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nın kalitesi tescillenmiş oldu.


Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Doruk, Avrupa düzeyinde akredite olan ilk klinik ve Türkiye de ise bu hakkı kazanan 7. klinik olduklarını söyledi.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 2017 yılında Ulusal Akreditasyon ve 2018 yılında Ulusal Algoloji Yan Dal Akreditasyon sertifikasını da almıştı.


MEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Doruk, inceleme heyeti ile birlikte Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Çamsarı, akreditasyon sürecinde verdikleri desteğin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avrupa düzeyinde ilk olarak gerçekleşen akreditasyonun önemine de vurgu yapan Çamsarı, emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Avrupa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 15 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
71 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan mesleki itiraf: Rol gereği öpüşmeyenleri anlamıyorum, ben öpüşürüm! Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi Ahmet Davutoğlu'ndan sonra AK Parti'de istifalar: Eski milletvekilleri ve il başkanları da partiden ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEÜ'nün akreditasyon başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]