MEÜ'nün öğrenci ve personel hareketliliği sağlayan projesine hibe desteği - Son Dakika

Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ), Kosova, Ukrayna ve Bosna Hersek'e öğrenci ve personel gönderilmesine imkan sağlayan projesi, hibe desteği almaya hak kazandı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelere öğrenci ve personel hareketliliği imkanı sağlayan Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) projesinden faydalanmak için Türkiye Ulusal Ajansı'na başvuruldu.

Başvurunun olumlu karşılanması sonucu proje 71 bin 150 avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Projeyle üniversite öğrencileri ve akademisyenler, 2020-2021 akademik yılında Kosova, Ukrayna ve Bosna Hersek'e hareketlilik sağlayabilecek.