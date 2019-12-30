MEÜ öğrencileri, Müftü Köprüsü altında sergi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEÜ öğrencileri, Müftü Köprüsü altında sergi açtı - Son Dakika

MEÜ öğrencileri, Müftü Köprüsü altında sergi açtı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Müftü Köprüsünün altında Köprü Altı'19 Sergisi açtı.

MEÜ öğrencileri, Müftü Köprüsü altında sergi açtı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Müftü Köprüsünün altında Köprü Altı'19 Sergisi açtı.


Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Serbest Malzeme Atölyesi ve Enstalasyon Atölyesi uygulama dersleri kapsamında hazırlanan ve Öğr. Gör. Juan Botella Lucas danışmanlığında yürütülen Köprü Altı'19 Sergisi. sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Müftü Köprüsünün altında gerçekleştirilen sergi açılışına, MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.


Sergiyle ilgili bilgi veren Öğr. Gör. Lucas, serginin her yıl geleneksel olarak alternatif mekanlarda düzenlendiğini belirterek, "Amacımız, halka çağdaş sanatı tanıtmak, sanat sergilerini, galeriler ve müzelerin dışında farklı mekanlarda sunmak, spesifik bir tür izleyici değil, halkın her kitlesine ulaşabilmektir" dedi.


Lucas, köprü altı gibi yerlerin kullanılmasıyla sanatçılar ile halkın kültürel etkileşimine yeni mekanlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
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