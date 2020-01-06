MEÜ öğrencileri, ödev olarak Mezitli Kent Meydanı Projesi hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEÜ öğrencileri, ödev olarak Mezitli Kent Meydanı Projesi hazırladı - Son Dakika

MEÜ öğrencileri, ödev olarak Mezitli Kent Meydanı Projesi hazırladı

6 saat önce

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, güz dönemi ödevi olarak Mezitli Belediyesinin kent meydanı projesi çerçevesinde kendi projelerini hazırladı.

MEÜ öğrencileri, ödev olarak Mezitli Kent Meydanı Projesi hazırladı, System.String[]

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, güz dönemi ödevi olarak Mezitli Belediyesinin kent meydanı projesi çerçevesinde kendi projelerini hazırladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Projelerimizin üniversitemiz tarafından incelenerek, bu denli kapsamlı çalışılması bizi fazlasıyla gururlandırdı" dedi.


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin verdiği ipuçları ışığında, Mezitli Belediyesinin Kent Meydanı projesini inceleyerek, öğrenciler tarafından kullanımı, ulaşımı, fiziki şartları, kent örtüsüne uyumu gibi yönlerini araştırıp proje haline getirdiler. 4 farklı grup halinde ortaya çıkarılan projelerin yarıştırıldığı değerlendirme toplantısına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz ve İmar Müdürü Arzu Bitigen Saylam davetli olarak katıldı.


MEÜ ve İzmir'den gelen öğretim görevlilerinin yanı sıra şehir plancıları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının da yer aldığı jüri karşısında projelerini anlatan öğrenciler, alternatif ulaşım yolları ile ilgili görüşlerini de dile getirdiler. Öğrenciler, içerisinde Mezitli Belediyesi hizmet binası, kaymakamlık, kent meydanı bulunan alan ile ilgili park alanı, alışveriş merkezi, spor alanı gibi alternatif görüşlerini aktardılar.


"Kent meydanını oluştururken bu görüşleri de mutlaka değerlendireceğiz"


Mesleğe yeni başlayacak olan öğrencilerin böylesi önemli proje için fikir üretmiş olmalarının önemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı değerlendirmede, oldukça etkileyici ve ufuk açıcı fikirler edindiklerini ifade etti. Değerlendirme toplantısına kendilerinin de davet edilmelerinin önemine işaret eden Başkan Tarhan, "Öğrencilerimiz böylesi bir somut proje için kafa yormuş ve kendi bilgileri ışığında alternatifler geliştirmişler. Böylesi somut projeler hakkında fikir üretmelerinin daha öğretici olduğunu düşünüyorum. Biz de sundukları projelerin ne denli uygulanır olduğunu ve aksayan yönlerini kendilerine birinci ağızdan anlatarak, bilgilerinin yaşama geçirilmesinde pratiklerini pekiştirmeye gayret gösterdik" dedi.


Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerine, öğrenciler için Kent Meydanı projesini ödev olarak vermeleri dolayısıyla teşekkür eden Tarhan, "Projelerimizin üniversitemiz tarafından incelenerek bu denli kapsamlı çalışılması bizi fazlasıyla gururlandırdı. Öğrenciler çok büyük bir hazırlık yaparak profesyonel bir biçimde projelerini bize sundular. Çok ciddi ve her ayrıntının ayrı ayrı incelendiği görmek mimarlık mesleğinin geleceği konusunda bizi oldukça mutlu etti. Çok önemli ışık oluşturacak fikirler edindik. Aslında gençlerin ne istediğini de görme şansımız oldu. Kent meydanını oluştururken bu görüşleri de mutlaka değerlendireceğiz. Proje için emek veren tüm öğrenci, öğretim görevlisi ve uzmanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Neşet Tarhan, Mezitli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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