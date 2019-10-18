MEÜ öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatına asker selamı ve duayla destek

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına asker selamı ve duayla destek verdi. Öğrencileri yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, öğrencilerin bu destek etkinliğinden gurur duyduğunu söyledi.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Öğrenci Toplulukları tarafından Barış Pınarı Harekatına destek etkinliği düzenlendi. Çiftlikköy Kampüsü Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Kaya, Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Erol Yaşar ile akademik ve idari personel de katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Öğrenci Toplulukları adına Ali Sercan Köse bir konuşma yaptı. Köse, 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin güney sınırına oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek, bölge halkını PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütü pençesinden kurtarmak, bölgeye huzur ve barış getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatını MEÜ öğrencileri ve öğrenci toplulukları olarak desteklediklerini söyledi.



Köse'nin, konuşmasının ardından etkinliğe katılanları asker selamı vermeye davet etmesi üzerine alanda bulunan öğrenciler, asker selamı verdi.



Etkinlikte, İslami İlimler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Zeki Uyanık tarafından Türkiye'nin barışı, bütünlüğü, huzuru ve tüm şehitler için dua okundu.



Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Rektör Çamsarı, öğrenciler tarafından böyle bir destek etkinliği düzenleme isteği gelmesinden gurur duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Çamsarı, "Mersin Üniversitesi'ne yakışır bir hareketti bu. Bizler de öğrencilerimizin aralarında olmak istedik. Orada bizim kardeşlerimiz, gençlerimiz canları pahasına, hayatlarını ortaya koyarak milletimizi bu terör belasından kurtarmak için bir harekat düzenliyor. Bizler de dualarımızla, gönlümüzden geçtiği şekilde onlara destek olmak istedik. Allah yardımcıları olsun inşallah" dedi. - MERSİN