MEÜ öğretim üyeleri birincilik ödülü aldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde birincilik ödülü aldı.



Antalya'da düzenlenen 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde "Sözel Bildiri Birincilik Ödülü" MEÜ'de gerçekleştirilen ortak çalışmaya verildi. MEÜ Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş ve Arş. Gör. Canan Kanat; İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Recep Ünal ve Arş. Gör. Servet Can Dönmez; Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Taşdelen ve Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna'nın ortak çalışması olan "Rotator Manşet Onarımı Yapılan Hastalarda Video Destekli Eğitimin Üst Ekstremite Sorunları ve İşlevlerine Etkisi" başlıklı bildiri, Sözel Bildiri Birincilik Ödülüne layık görüldü. - MERSİN