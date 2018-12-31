Son Dakika Haberleri: Meü Öğretim Üyesine 'Tübitak Teşvik Ödülü'

Meü Öğretim Üyesine 'Tübitak Teşvik Ödülü'

1 saat önce

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Dizge'ye, 'TÜBİTAK teşvik ödülü' verildi.

Meü Öğretim Üyesine 'Tübitak Teşvik Ödülü', System.String[]
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Dizge'ye, 'TÜBİTAK teşvik ödülü' verildi.

TÜBİTAK tarafından her yıl verilmekte olan 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2018 yılında mühendislik bilimleri alanında 'teşvik ödülü', MEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Dizge'ye verildi. Dizge ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından, Doç.Dr. Nadir Dizge'nin, 'Membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel/endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı' konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle 'teşvik ödülü' almaya hak kazandığı açıklanmıştı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Beştepe, Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Üniversitesi, Güncel
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