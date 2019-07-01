MEÜ Rektörü Çamsarı'ya Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasından teşekkür plaketi
52 dakika önce
Türkiye'nin ilk ticaret odalarından biri olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya teşekkür plaketi verildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:16 Kaynak: İHA
'nin ilk ticaret odalarından biri olan Tarsus
Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, Mersin Üniversitesi
(MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı
'ya teşekkür plaketi verildi.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, kuruluşunun 140'ıncı yılını düzenlenen törenle kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Tarsus ekonomisine değer katanlar da teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Bu çerçevede, Tarsus Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevini de yürütmüş olan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, eğitim ve kültür alanında bölgeye katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Çamsarı, plaketini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçir'in elinden aldı. - MERSİN
"Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı
80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı
İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna yanıt verdi