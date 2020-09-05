MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı'dan kentteki vaka sayısı değerlendirmesi - Son Dakika

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı'dan kentteki vaka sayısı değerlendirmesi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, kentteki vaka sayılarına ilişkin, Mersin'in hızlı artış yaşayan iller arasında olduğunu bildirdi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, kentteki vaka sayılarına ilişkin, Mersin'in hızlı artış yaşayan iller arasında olduğunu bildirdi.

Çamsarı, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini baştan beri kontrol altında tutmaya çalıştıklarını söyledi.

MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki sağlık personelinin özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çamsarı, "Mersin hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz ama bir artış yaşandığı kesin. Bu bayram sonrasında daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu bizim açımızdan üzücü." diye konuştu.

Çamsarı, hastanedeki sağlık çalışanlarında da pozitif görüldüğünü belirterek, çalışanlarda can kaybının olmadığını kaydetti.

Bu durumun işlemleri engelleyecek şekilde sıkıntı çıkarmadığını aktaran Çamsarı, "Arkadaşlar büyük bir özveriyle çalışıyor. İster istemez bulaşlar oluyor. Sağlık çalışanları dahil, personelimizde bulaşanların bir kısmı da dışardan bulaşanlar. Her hemşire, doktor hasta olduğunda hastaneden bulaşıyor gibi bir şey yok. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Sosyal hayatımızda hassas olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, "MEÜ Hastanesi'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve ikinci testte ağır semptom göstermeyenlerin evlerine gönderildiği" iddiasına ilişkin Çamsarı, kendisine çok rahat şekilde ulaşılabileceğini belirterek, bazı vekillerin gazete üzerinden konuşmayı tercih ettiğini söyledi.

"Bizde aksayan bir şey yok"

Laboratuvar güvenliğinde Türkiye birincisi olduklarını vurgulayan Çamsarı, şöyle devam etti.

"Türkiye'nin en iyi işleyen laboratuvarı burada. Bazı imkansızlıklar, aksaklıklar olabilir. Bu bütün Türkiye'de ziyadesiyle söz konusu olan şeyler. Bizde aksayan bir şey yok. Bazı eleştiriler olabilir. Tavır ve tutumlarda bizim kılavuz dediğimiz ve bakanlığın bize önerdiği hareket tarzını belirleriz. Onun dışına çıkamayız. Herkes bu kanunlar, kurallar, yönetmenlikler bazında davranıyor. Bununla çelişen hareketi olanlara da biz mutlaka gerekeni yaparız. Şunu gururla söyleyebilirim kendi personelimden bugüne kadar ne burayla ilgili bir dert yanma, yer değiştirme ne de eksiklik duymadım. Her söylediklerini biz yerine getiriyoruz."

Çamsarı, vatandaşların kesinlikle geri çevrilmediğine değinerek, Türkiye'nin Kovid-19 tedbir ve tedavisinde en iyisi olduğunu ifade etti.

Tedavide belli standartların bulunduğunu vurgulayan Çamsarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Kabul edilme, edilmeme durumları vardır ve bu standarttır. Bu standartlara uyulmayan davranış olduğunda bizim haberimiz olursa zaten gerekeni yaparız. Keşke bize söyleseler bir aksama olduğunu da biz de bir şeyleri düzeltsek. 'Birine telefon açtık bakmadı', türü şeylere anlam veremiyorum. Bizler buradayız, 24 saat ulaşılabiliriz. Hastanemize, personelimizin özverisine güveniyoruz. Bu iddiayı araştıracağım. O zaman ben de burdan cevap vereyim, o da tekrar sizi çağırsın bana cevap versin. Böyle mi yürüsün bu işler? Tıbbi gereklilik içerisinde böyle bir şey olduğunu da sanmıyorum. Mutlaka araştıracağım ve bir eksiklik varsa düzelteceğim."

Çamsarı, üniversite olarak önemli başarılara imza attıklarını ve kısa sürede iyi haberler paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı'dan kentteki vaka sayısı değerlendirmesi

Mersin Üniversitesi, Ahmet Çamsarı, Türkiye, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:38 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı'dan kentteki vaka sayısı değerlendirmesi - Son Dakika

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