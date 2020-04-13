MEÜ Tıp Fakültesi'nde 3 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde biri profesör doktor olmak üzere 3 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Konuyla ilgili Rektör Ahmet Çamsarı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli sağlık çalışanlarımız, her biriniz bizim için çok önemlisiniz. Lütfen önlemlere tam uyarak görevimizi yapalım. Bugün itibariyle bir profesör hocamız olmak üzere üç sağlık çalışanımız kovid-19 + olarak izlenmekte."