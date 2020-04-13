MEÜ Tıp Fakültesi'nde 3 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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MEÜ Tıp Fakültesi'nde 3 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde biri profesör doktor olmak üzere 3 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde biri profesör doktor olmak üzere 3 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Konuyla ilgili Rektör Ahmet Çamsarı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli sağlık çalışanlarımız, her biriniz bizim için çok önemlisiniz. Lütfen önlemlere tam uyarak görevimizi yapalım. Bugün itibariyle bir profesör hocamız olmak üzere üç sağlık çalışanımız kovid-19 + olarak izlenmekte."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:14 Kaynak: DHA
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