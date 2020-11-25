MEV'den 1150 öğrenciye burs - Son Dakika

Malatya Eğitim Vakfı (MEV), bu yıl 1150 öğrenciye 8 ay süreyle burs verecek.

MEV Malatya Şube Başkanı Naim Kayısıcı, yaptığı yazılı açıklamada, vakfın ülke genelinde başarılı ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Kayısıcı, kuruluşundan bugüne yaklaşık 33 bin öğrenciye burs veren ve vermeye devam eden MEV'in burs haricinde mütevelli heyet üyelerince Malatya il merkezi ve ilçelerinde 4 anaokulu, 27 ilkokul, 11 lise, 1 yüksekokul, 14 sağlık kurumu, 11 hayır kurumu ile öğrenci yurdu yaptırılarak hizmete sunduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı ve Türkiye'yi olumsuz olarak etkilediğini belirten Kayısıcı, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitim ve öğretimin gerçekleşmemesine rağmen İstanbul'daki genel merkezimiz, Ankara ve Malatya şubelerinden daha önce burs alan ve yeni kayıt yaptırarak 2020-2021 yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin mağdur olmaması için ekim 2020'den geçerli olmak üzere mayıs 2021'e kadar genel merkezimiz, Ankara ve Malatya şubelerine burs için başvuran 1150 öğrenciye 8 ay süreyle burs verilmeye başlanmıştır. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar 35 yıllık süre içerisinde eğitimi kendisine şiar edinen Malatya Eğitim Vakfı ailesine ve burs desteği sağlayan hayırsever Malatyalı iş adamı, bürokrat ve esnafımıza canı gönülden teşekkür eder, hayırlarının kabul olmasını dileriz."