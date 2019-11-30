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MEV'li kadınlar Başkan eşiyle bursu konuştu

6 saat önce

Malatya Eğitim Vakfı kadınlar kolu yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan'a ziyaret gerçekleştirdi.

MEV'li kadınlar Başkan eşiyle bursu konuştu, System.String[]

Malatya Eğitim Vakfı kadınlar kolu yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan'a ziyaret gerçekleştirdi.


Malatya Eğitim Vakfı Kadınlar Kolu Başkanı Meral Öztaş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hafize Gürkan ' ziyarette, öğrencilere verilmesi planlanan burs konusunu istişare ettiler. Ziyarette, Malatya'nın sorunları ile vakfın çalışmaları da konuşuldu. Malatya Eğitim Vakfı'nın ülke genelinde ve Malatya'da ne kadar öğrenciye burs verdiği, burs verilen öğrenci sayısının daha nasıl yükseltilmesi gerektiğinin ele alındığı ziyarette, özellikle maddi durumu iye olan kadınların da burs vermesi konusunda neler yapabileceği ele alındı.


Malatya Eğitim Vakfı kadınlar kolu yöneticilerinin ziyaretinden memnun olduğunu belirten Hafize Gürkan, bu güzel hayırlı çalışmalardan dolayı Malatya Eğitim Vakfı kadınlar kolu yöneticileri ile başkanı Meral Öztaş'a başarılar diledi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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