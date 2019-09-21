Mevcut başarı modelleri geleceği garanti etmiyor
10 dakika önce
Günümüzde her şeyin çok hızlı değiştiğini aktaran Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu "Dolayısıyla mevcut başarı formülleri geleceği garanti etmiyor.
Günümüzde her şeyin çok hızlı değiştiğini aktaran Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu "Dolayısıyla mevcut başarı formülleri geleceği garanti etmiyor. Artık konfor alanı bitti. Bütün işler yıkıcı yeni iş modellerinin kapsamında" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:35
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