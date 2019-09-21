Son Dakika Haberleri: Mevcut başarı modelleri geleceği garanti etmiyor
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Mevcut başarı modelleri geleceği garanti etmiyor

10 dakika önce

Günümüzde her şeyin çok hızlı değiştiğini aktaran Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu "Dolayısıyla mevcut başarı formülleri geleceği garanti etmiyor.

Mevcut başarı modelleri geleceği garanti etmiyor, System.String[]

Günümüzde her şeyin çok hızlı değiştiğini aktaran Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu "Dolayısıyla mevcut başarı formülleri geleceği garanti etmiyor. Artık konfor alanı bitti. Bütün işler yıkıcı yeni iş modellerinin kapsamında" dedi.

Levent Çakıroğlu, Koç Holding, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:35 
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