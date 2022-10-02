Lenovo Türkiye olarak IDC sonuçlarına göre son 2 yıldır düzenli olarak her çeyrek PC Pazar payı anlamında lider konumda bulunuyor. Mevcut ekonomik durumda alınabilecek 10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar sizlerle.

2022 yılında ilk çeyreği %21 pazar payı ile birinci sırada kapadı. 2022 yılının ikinci çeyreğini de IDC sonuçlarına göre %30,3 pazar payı ile birinci sırada kapattı.

10.000 – 20.000 TL arası Lenovo bilgisayarlar!

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Türkiye PC Pazarı yıldan yıla %6 büyüyerek 2.4 Milyon adet oldu. Lenovo Türkiye olarak 2021 yılında yıldan yıla %11,2 büyüdü. Lenovo Türkiye olarak son 2 yıldır Türkiye PC pazarında pazar payı sıralamasında birinci sıradalar. 2021 yılını Türkiye PC pazarında %26,7 pazar payı ile birinci sırada kapattı.

Toplam Kurumsal Müşteriler PC pazarının lideri de Lenovo. Payımız %40,1. KOBİ PC pazarının lideri Lenovo – %39,5. Toplam Tüketici PC pazarının lideri Lenovo payı %19,1. Toplam Dizüstü Bilgisayar pazarının lideri yine Lenovo payı %28,7. Toplam Masaüstü Bilgisayar pazarının lideri olarak da payı %21,7.

Lenovo IdeaPad 3: Intel i5 10210U

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6 inç FHD 60 Hz

Intel paylaşımlı ekran kartı

Lenovo IdeaPad 3 AMD:

AMD Ryzen 7 5700U

8 GB RAM

512 GB SSD

FreeDos

15.6 inç FHD 60 Hz

AMD dahili ekran kartı

Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IHU6:

Intel i5 11300H

8 GB RAM

256 GB SSD + 1 TB HDD

GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı

15.6 IPS FHD 165 Hz ekran

Lenovo IdeaPad Gaming 3 AMD:

AMD Ryzen 5 5600H

8 GB RAM

512 GB SSD

GeForce GTX 1650

15.6 inç FHD 120 Hz ekran

FreeDos

Lenovo IdeaPad 5:

Intel Core i7 1165G7

16 GB RAM

1 TB SSD

GeForce MX450 ekran kartı

14 inç FHD IPS

Lenovo IdeaPad 5:

Intel Core i5 1135G7

8 GB RAM

256 GB SSD + 1 TB HDD

15.6 inç FHD

GeForce MX450 ekran kartı

Lenovo IdeaPad Flex 5:

Intel Core i5-1135G7

8 GB RAM

256 GB SSD

14 inç FHD

Yerleşik ekran kartı

Lenovo IdeaPad 5 Pro:

AMD Ryzen 5 5600H

16 GB RAM

512 GB SSD

GeForce RTX 3050 4GB

16 inç FHD IPS 120 Hz

FreeDos