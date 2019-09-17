"Mevcut ilaçlarla İPF'nin ilerlemesi yavaşlatılabiliyor"

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Okutan, "akciğer sertleşmesi" olarak bilinen İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalığının tedavi edilememesine rağmen, mevcut ilaçlarla ilerlemesinin yavaşlatılabildiğini belirtti.

TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Okutan, Dünya İPF Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığın dünyada yaklaşık 3 milyon insanda görüldüğünü belirtti.

İPF hastalığının Türkiye'de görülme sıklığının 100 binde 5 olduğu aktaran Okutan, hastalığın erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğünü bildirdi.

Okutan, "Hastalığın nedeni tam olarak bilinemese de yaşlılık, genetik yatkınlık, çevresel veya mesleki maruziyetler, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar ve gastroözefageal reflü (GÖR) gibi etkenler risk faktörleri arasında yer alıyor. Sigara kullanımı da İPF'nin görülme sıklığını artırıyor. Hastaların yüzde 60-75'inde sigara içme hikayesi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Nefes darlığı, kuru öksürük ve çomak parmak"

İPF'nin erken dönemde belirtilerinin görülemeyebileceğini anlatan Okutan, en sık görülen şikayetleri şöyle sıraladı:

"Eforla gelişen nefes darlığı ve kuru öksürük, en sık görülen şikayetler oluyor. Nefes darlığı genellikle sinsi bir şekilde ortaya çıkıyor ve ilerliyor. Öksürük de genellikle kuru vasıfta ve inatçı özellik gösteriyor ve öksürük kesici ilaçlar etkisiz kalıyor. Hastalar bu şikayetlerin yaşlanmaya veya sigara kullanımına bağlı geliştiğini düşünüyor. Ayrıca, hastaların yüzde 30'unda parmak uçlarında genişleme de (çomak parmak) görülüyor. Bu şikayetlerin dışında halsizlik, güçsüzlük, iştahsızlık ve kilo kaybı da hastalığın diğer belirtileri arasında yer alıyor."

Okutan, İPF'nin belirtilerinin astım ve KOAH gibi hastalıklarla karışmasına neden olabildiğine işaret ederek, bu noktada yapılacak test ve yöntemlerle ayırıcı tanının önemine dikkati çekti.

İlaç tedavisiyle sağ kalım süresinin uzatılabildiğini belirten Prof. Dr. Okutan, şunları kaydetti:

"İPF halen her ne kadar kesin olarak tedavi edilebilir bir hastalık olmasa da mevcut ilaçlarla hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor ve son yıllarda radyolojik görüntüleme imkanlarının yaygınlaşması ile daha fazla tanı koyulabiliyor. Hastalığın doğru olarak tanısının konması ve uygun tedavinin verilmesi çok önemli. Bu hastaların İPF konusunda deneyimli merkezlerde multidisipliner şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu arada dünya çapında İPF'nin sebeplerini aydınlatmaya yönelik çalışmalar ve yeni ilaç geliştirme araştırmaları da bir yandan sürüyor."