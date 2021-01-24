Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Türkiye'ye Uygun Değil!'

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, Türkiye'de uygulanan mevcut iş sağlığı ve güvenliği sistemi hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, Türkiye'de uygulanan mevcut iş sağlığı ve güvenliği sistemi hakkındaki görüşlerini açıkladı. Özcan, mevcut iş sağlığı güvenliği sisteminin yeterli olmadığını, geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu belirterek Türkiye'ye uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Yurt dışı standartlarına bağlı ve yurt dışı kurallarıyla birebir aynı olan bir yönetmeliğe ve kanuna sahip olduğumuzu söyleyen Özcan, bu yönetmeliği işleyişin içinde yer alabilecek noktaya taşımamız gerektiğini vurguladı.

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