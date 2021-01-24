Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Türkiye'ye Uygun Değil!'

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, Türkiye'de uygulanan mevcut iş sağlığı ve güvenliği sistemi hakkındaki görüşlerini açıkladı.
Özcan, mevcut iş sağlığı güvenliği sisteminin
yeterli olmadığını, geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu belirterek
Türkiye'ye uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Yurt dışı standartlarına bağlı ve yurt dışı
kurallarıyla birebir aynı olan bir yönetmeliğe ve kanuna sahip olduğumuzu
söyleyen Özcan, bu yönetmeliği işleyişin içinde yer alabilecek noktaya
taşımamız gerektiğini vurguladı.
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