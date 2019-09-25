Son Dakika Haberleri: "Mevduat garantisi" 150 bin liraya çıkarıldı
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"Mevduat garantisi" 150 bin liraya çıkarıldı

35 dakika önce

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.

Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:05 
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