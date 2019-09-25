"Mevduat garantisi" 150 bin liraya çıkarıldı
35 dakika önce
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:05
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