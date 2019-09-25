Son Dakika Haberleri: "Mevduat garantisi" 150 bin liraya yükseltildi
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"Mevduat garantisi" 150 bin liraya yükseltildi

55 dakika önce

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.


Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Şubat 2013'te sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanacak limiti 100 bin lira olarak belirlemişti. Yaklaşık 6,5 yıldır uygulanan 100 bin liralık limit, yönetmelik değişikliği ile 150 bin liraya çıkarıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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