"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" e-Devlet'ten yapılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama' e-Devlet'ten yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi

"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" e-Devlet'ten yapılabilecek

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma

açıldığını duyurdu.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 11. Kalkınma Planı'nda (2019-2023) bulunan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı

bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumunun

artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı

olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine

yönelik olarak BDDK sorumluluğunda e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen

"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma

açıldığı bildirildi.

Söz konusu hizmetin www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer

aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili

bankalardan öğrenilebilecektir.

Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi

şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli

maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma

hesapları' bilgileri kullanılmaktadır."

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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