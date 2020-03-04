"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" e-Devlet'ten yapılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma
açıldığını duyurdu.
BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 11. Kalkınma Planı'nda (2019-2023) bulunan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı
bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumunun
artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı
olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine
yönelik olarak BDDK sorumluluğunda e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen
"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma
açıldığı bildirildi.
Söz konusu hizmetin www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer
aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili
bankalardan öğrenilebilecektir.
Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi
şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli
maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma
hesapları' bilgileri kullanılmaktadır."