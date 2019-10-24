Mevduatlar 14.3 milyar TL arttı
56 dakika önce
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 314 milyon 29 bin lira artarak 2 trilyon 519,6 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 314 milyon 29 bin lira artarak 2 trilyon 519,6 milyar liraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:09
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi