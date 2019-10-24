Son Dakika Haberleri: Mevduatlar 14.3 milyar TL arttı
Son Dakika Ekonomi Mevduatlar 14.3 milyar TL arttı

Mevduatlar 14.3 milyar TL arttı

56 dakika önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 314 milyon 29 bin lira artarak 2 trilyon 519,6 milyar liraya yükseldi.

Mevduatlar 14.3 milyar TL arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 314 milyon 29 bin lira artarak 2 trilyon 519,6 milyar liraya yükseldi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:09 
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