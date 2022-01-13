Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) yönetim kurulu toplantısı, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.
Dönem başkanlığını Vali Işık'ın yürüttüğü MEVKA yönetim kurulu toplantısına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, İl Genel Meclis Başkanı Eyyup Çayır, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı katıldı.
2022 yılının ilk Mevlana Kalkınma Ajansı toplantısı, gündemde yer alan konuların görüşülmesinin ardından görüş ve temennilerin bildirilmesi ile sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MEVKA Yönetim Kurulu, Karaman'da toplandı - Son Dakika