Mevlana 746'ncı vuslat yıl dönümünde Galata Mevlevihanesi'nde anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi 746'ncı vuslat yıl dönümünde Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenen özel programla anıldı.



Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi 746'ncı vuslat yıl dönümünde Beyoğlu'nda düzenlenen özel programla anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen Şeb-i Arus programı tekke pilavı ikramı ile başladı. İkramın ardından özel olarak düzenlenen Sema Mukabelesi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; farklı dinlere mensup cemaat liderleri ve konsolosların yanı sıra iş, sanat, spor ve medya camiasından çok sayıda davetli katıldı.



"Hz. Mevlana bulunduğu topraklara sevgi, barış ve kardeşliği aşılamıştır"



Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746'ncı Vuslat yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün içinde bulunduğumuz mekanda Hz. Mevlana'yı anmak ve anlamak üzere bir aradayız. Hz. Mevlana bulunduğu topraklara sevgi, barış ve kardeşliği aşılamıştır. Bu topraklarda bir değil her türlü sorunun üstesinden gelinebileceğini bugün dahi söyleyebiliriz. Şeb-i Arus veya Vuslat Hz. Mevlana'nın ölüm döşeğinde sevenlerinin üzüntüsünü fark edince bunun aslında bir yok oluş değil bir başlangıç olduğunu ifade etmek üzere vuslat deyip aslında sevincini ifade etmiştir. Hz. Mevlana'nın yok oluşu değil bir başlangıcıdır aslında. Yüzyıllar sonra bugün Anadolu insanına sorduğunuzda size vereceği cevap çok basittir yeniden başla tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz" diye konuştu. - İSTANBUL