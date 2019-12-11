Mevlana 746. vuslat yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin vuslata erişmesinin 746. yıl dönümü dolayısıyla özel bir "Şeb-i Arus" programı düzenledi.



Eyüpsultan Belediyesi, Zal Mahmut Paşa Camii Külliyesinde, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin vuslata erişmesinin 746. yıl dönümü nedeniyle özel bir "Şeb-i Arus" programı düzenledi. Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda Eyüpsultanlı vatandaş katıldı. Programa, Mustafa Özçelik, Nur Artıran ve Cihan Okuyucu konuk olarak katılarak günün anlam ve önemini anlattı.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Ülkemizin güzel insanlarını güzel bir şekilde anmak gerekir. Hz. Mevlana'yı anmak herhalde çok güzel bir akşam oluyor. Soğuk havada açık alanda, tıklım tıklım demek ki yerini buluyor bazı işler. Biz göle taş atalım, o nasıl bilirse öyle yapar. Burada herkes anlatacak Hz. Mevlana'yı. Topluma mal olmuş, dünyaya mal olmuş özel insanları özel anlamak ve onlarında bundan sonra yaptıkları eserlere de yine yaymak konusunda güzel çalışmalarımız devam ediyor. Mevlana Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri gibi bu ülkede kimler güzel eserler bıraktı ise o güzellikleri taşımamız lazım. Ben güzel Mevlana sözleriyle iyi akşamlar dileyeyim; 'İnsanı ateş değil, gafleti yakar. Başkasında kusur arar, kendine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. Onun için hepimiz birbirimize sevgiyle bakalım'" dedi.



Programda, canlı tasavvuf musikisi eşliğinde Hz. Mevlana, Şeb-i Arus konulu söyleşiler yapılıp, Rubailer okundu. - İSTANBUL