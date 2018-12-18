Mevlana Anıldı
32 dakika önce
Elazığ Belediyesi ve 75. Yıl Anadolu Lisesi işbirliği ile Mevlana'nın 745. Vuslat yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.
Elazığ Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, KYK İl Müdürü Suphi Döner, 75. Yıl Anadolu Lisesi Okul Müdüresi Gülhan Acar, okul öğretmen öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.
Tasavvuf konseri ve semazen gösterilerinin ardından oynanan 'Suskunlar Kapısı' adlı tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Program sonunda bir değerlendirme yapan 75. Yıl Anadolu Lisesi Okul Müdüresi Gülhan Acar, "75. Yıl Anadolu Lisesi okulu olarak Hazreti Mevlana'nın kardeşlik vurgusunu sonsuz hoşgörüsünü ve suretten geçip sirete inmeyi anlatmaya çalıştık. Ben öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hakikaten çok büyük bir performans oldu gerçekten çok kısa bir süre içerisinde hazırlandık. Bugünkü programın sahnelenmesinde büyük emeği olan okulumuza da sürekli katkısı olan, programlarımıza icabet eden bizleri destekleyen Elazığ Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'a çok teşekkür ediyoruz"şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:15 Kaynak: Bültenler
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