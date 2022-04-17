Mevlana müzesi bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanıyor - Son Dakika
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Mevlana müzesi bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanıyor

17.04.2022 14:03
Mevlana müzesi bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan Mevlana ve Altın Çarşı inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Mevlana bölgesi Konya'nın en kıymetli bölgesi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan Mevlana ve Altın Çarşı inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Mevlana bölgesi Konya'nın en kıymetli bölgesi. Proje tamamlandığında, bölgede hem ticaret canlanacak hem tarihi doku ortaya çıkacak." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun şekilde yürütülen Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırmak için Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'yı yıkarak yerlerine yatay mimaride ve tarihi dokuya uygun şekilde bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Açıklamanın devamında, Mevlana bölgesinin Konya'nın en kıymetli ve değerli bölgesi olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan çalışma tamamlandığında bölgede hem ticaret canlanacak hem tarihi doku ortaya çıkacak. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mevlana Çarşısı'nda yüzde 92, Altın Çarşı'da da yüzde 86 oranında çalışmalar tamamlandı. Yani iki çarşımız da bitme aşamasında hamd olsun. Her iki etabın da en kısa zamanda tamamlanması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Esnafımıza ve Konyalı hemşehrilerimize en kısa zamanda açılış müjdesini de vereceğim inşallah." dediği kaydedildi.

Mevlana müzesi bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanıyor
Mevlana müzesi bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanıyor

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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