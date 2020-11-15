Mevlana Çarşısı'nda yıkım tamamlandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun dönüşüm çalışması için Mevlana Çarşısı'nda başlatılan yıkım tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Çarşısı ve çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde önemli bir aşama tamamlanarak eski çarşı tamamen yıkıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre değer katacak ve Türkiye'de çok konuşulacak yeni projenin aralık ayı içinde başlamasını planladıklarını belirtti.

Mevlana Çarşısı'nda esnaflarla gerçekleştirdikleri yüzde 100'lük mutabakatın ardından başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konya'nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı'nın yıkım işlemlerini tamamladık. Moloz kaldırma işlemleri yapıyoruz. İnşallah Aralık ayı içinde yapım sürecine başlamış olacağız. Mevlana Çarşısı'nın oluşturduğu kötü görüntü artık tarihe karışmış oldu. Burada amacımız, Mevlana Meydanı'ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi'ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye'de çok konuşulacak bir proje olacak. Hayırlı olsun."